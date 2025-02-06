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Сфера интересов | Первые выплаты по накопительной пенсии начнутся уже в этом году

06.02.2025

Рост ВВП и продолжительности жизни. Стратегию развития Беларуси до 2040-го года рассмотрели в Правительстве Первые выплаты по накопительной пенсии начнутся уже в этом году Выставка «Моя Беларусь». Какая судьба у экспозиции дальше?

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Сфера интересов | Первые выплаты по накопительной пенсии начнутся уже в этом году

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