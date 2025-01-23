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Сфера интересов | Под знаком качества

23.01.2025

Последняя пятилетка отметилась важными проектами – сродни «космическим» и даже больше Новации по госзакупкам из одного источника Белкоопсоюз: растет количество приемозаготовительных пунктов

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20 видео

Сфера интересов | Под знаком качества

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