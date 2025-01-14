Сфера интересов | Портал "Е-Паслуга" расширяет возможности для онлайн-операций 14.01.2025

- Минлесхоз ставит рекорды. Как сработала лесная отрасль страны в минувшем году? Итоги подведем с профильным министром - Практически с "нуля" - до большого высокотехнологичного производства! За три года. Работа одного из ведущих индустриальных кластеров страны - на конкретных примерах - в нашем сюжете - Более 140 новых сервисов за прошлый год. Портал "Е-Паслуга" расширяет возможности для онлайн-операций. Что уже можно решить в один клик? Обсудим с гостем студии