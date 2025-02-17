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Сфера интересов | Продовольственная выставка Gulfood в Дубае
17.02.2025
- На продовольственной выставке Gulfood в Дубае продукцию презентовали 13 белорусских предприятий - Как избежать дебиторской задолженности и выстраивать с банками четкие механизмы для проведения транзакций - Оршанский инструментальный завод. Новый уровень производства и новые возможности
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Сфера интересов | Продовольственная выставка Gulfood в Дубае
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