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- Качество, ассортимент и, конечно, справедливая цена. О задачах для торговли спросим профильного министра - Выедем в теплицы, чтобы выяснить: хватит ли цветов к женскому празднику - Заглянем в календарь выставок на 2025-й. На каких континентах узнают о белорусской продукции?

Сфера интересов | Работа над формулой справедливой цены продолжается

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