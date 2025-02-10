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Сфера интересов | Рекордные показатели Минлесхоза. Что приносит отрасли самую хорошую выручку?

10.02.2025

- Цифровой суверенитет, Что важно сделать для прогресса всех сфер и Отраслей. В Беларуси утвердили концепцию до 2030 года - Когда курс в обменнике ниже курса Нацбанка. Ситуацию на валютном рынке разберём вместе с гостем программы - Рекордные показатели Минлесхоза. Что приносит отрасли самую хорошую выручку?

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Сфера интересов | Рекордные показатели Минлесхоза. Что приносит отрасли самую хорошую выручку?

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