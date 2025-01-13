Сфера интересов | На рынок труда могут вернуться 10 тысяч молодых пенсионеров 13.01.2025

- Наведение порядка на земле и обустройство пустующих домов. Спросим у гостя программы о том как идёт эта работа и что важно успеть в этом году - Рост экспорта услуг в Китай на 15 процентов. А также наши приоритеты в торговле с Кубой, Египтом, Никарагуа. Депутаты поддержали важные международные соглашения - С января пенсии в полном объёме и для тех, кто продолжает работать в почтенном возрасте. Наша социальная политика - главный приоритет