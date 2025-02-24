3.57 BYN
3.21 BYN
3.36 BYN
Сфера интересов | С 1 апреля в Беларуси появится базовый тариф на мобильную связь
24.02.2025
Наши предприятия вернулись с выставки GULFOOD 2025. Мы собрали мнения о работе на арабском рынке Хватает ли стране сахара и как влияет на нас ситуация на мировом рынке какао-бобов. Спросим о развитии сладкой отрасли Базовый тариф и новые мобильные вышки. Узнаем, подорожает ли сотовая связь
Выпуски
20 видео
Сфера интересов | С 1 апреля в Беларуси появится базовый тариф на мобильную связь24.02.2025
Сфера интересов | Вклады в белорусских рублях доходнее, чем в долларах и евро20.02.2025
Сфера интересов | Онлайн разрешено продавать ювелирные изделия белорусского производства19.02.2025
Сфера интересов | ВВП Беларуси в январе вырос на 3,7%18.02.2025
Сфера интересов | Продовольственная выставка Gulfood в Дубае17.02.2025
Сфера интересов | О тенденциях на рынке труда13.02.2025
Сфера интересов | НАН: целевая стоимость белорусского электрокара - $25-30 тыс.12.02.2025
Сфера интересов | Беларусь и Пакистан наращивают сотрудничество11.02.2025
Сфера интересов | Рекордные показатели Минлесхоза. Что приносит отрасли самую хорошую выручку?10.02.2025
Сфера интересов | Первые выплаты по накопительной пенсии начнутся уже в этом году06.02.2025
Сфера интересов | Кредитный портфель МСП по итогам 2024 года вырос почти на 40%05.02.2025
Сфера интересов | В Беларуси изменили условия предоставления арендного жилья04.02.2025
Сфера интересов | Белорусский экспорт услуг в Китай может вырасти на 15 процентов03.02.2025
Сфера интересов | Вслед за БПМ повышаются отдельные надбавки и выплаты30.01.2025
Сфера интересов | Беларусь входит в топ-40 стран с самой качественной питьевой водой29.01.2025
Сфера интересов | Успеть легализовать свой земельный участок. Почему лучше не ждать дедлайнов?28.01.2025
Сфера интересов | Новый указ об особенностях предоставления и использования арендного жилья27.01.2025
Сфера интересов | Под знаком качества23.01.2025
Сфера интересов | Экспортная поддержка выросла более чем в 5 раз22.01.2025
Сфера интересов | ВВП Беларуси последние 2 года прирастает на 4%21.01.2025
Сфера интересов | С 1 апреля в Беларуси появится базовый тариф на мобильную связь
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8d0d117-8748-4e09-afff-c9758530379e/conversions/af951702-b10e-4e79-af5e-720aa5258530-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8d0d117-8748-4e09-afff-c9758530379e/conversions/af951702-b10e-4e79-af5e-720aa5258530-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8d0d117-8748-4e09-afff-c9758530379e/conversions/af951702-b10e-4e79-af5e-720aa5258530-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8d0d117-8748-4e09-afff-c9758530379e/conversions/af951702-b10e-4e79-af5e-720aa5258530-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byНаши предприятия вернулись с выставки GULFOOD 2025. Мы собрали мнения о работе на арабском рынке Хватает ли стране сахара и как влияет на нас ситуация на мировом рынке какао-бобов. Спросим о развитии сладкой отрасли Базовый тариф и новые мобильные вышки. Узнаем, подорожает ли сотовая связь