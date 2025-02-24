Сфера интересов | Первые выплаты по накопительной пенсии начнутся уже в этом году 06.02.2025

Наши предприятия вернулись с выставки GULFOOD 2025. Мы собрали мнения о работе на арабском рынке Хватает ли стране сахара и как влияет на нас ситуация на мировом рынке какао-бобов. Спросим о развитии сладкой отрасли Базовый тариф и новые мобильные вышки. Узнаем, подорожает ли сотовая связь

Сфера интересов | С 1 апреля в Беларуси появится базовый тариф на мобильную связь

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