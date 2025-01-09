Сфера интересов | С нового года Беларусь вернулась к обязательной сертификации бытовой техники

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Сфера интересов | С нового года в Беларуси увеличилась базовая ставка 02.01.2025

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Сфера интересов | Валовой внутренний продукт Беларуси за 11 месяцев вырос на 3,9% 17.12.2024

Сфера интересов | Парламентское собрание приняло бюджет Союзного государства на 2025 год 16.12.2024

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