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Сфера интересов | С нового года Беларусь вернулась к обязательной сертификации бытовой техники

09.01.2025

- Беларусь возвращает обязательную сертификацию бытовой техники. Зачем? - Трудовые отношения, страховая деятельность, соцсфера - Новый год принес ряд важных новаций - Детальнее расскажем о социальных мерах поддержки. Минтруда прокомментирует изменения для работающих граждан

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Сфера интересов | С нового года Беларусь вернулась к обязательной сертификации бытовой техники