Сфера интересов | С нового года в Беларуси увеличилась базовая ставка 02.01.2025

- Рост базовой ставки и величины, возможность нарастить зарплату, пролонгация семейного капитала. Главное, что принёс нам Новый год. Все его новации - в нашем большом обзоре - В Новый год - с обновлённым налоговым кодексом. Отметим главные налоговые изменения - Еще три года, чтобы узаконить землю. Расскажем о нюансах земельной амнистии