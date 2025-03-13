Сфера интересов | Вклады в белорусских рублях доходнее, чем в долларах и евро 20.02.2025

- Минск и Москва фиксируют рекордный товарооборот. О перспективных проектах спросим нашего посла в России - Поговорим о цифровизации на примере лесной отрасли. Как отследить путь древесины всего лишь с помощью одного клика - Сколько стоит деревянный дом построить? Гость в студии - о развитии фирменной торговли Минлесхоза

Сфера интересов | Сколько стоит деревянный дом построить? О развитии фирменной торговли Минлесхоза

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fc952bb-ca07-452d-8315-7cf7f93abbe4/conversions/2f5c7436-0cbc-4ad8-91ed-42aea066e521-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fc952bb-ca07-452d-8315-7cf7f93abbe4/conversions/2f5c7436-0cbc-4ad8-91ed-42aea066e521-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fc952bb-ca07-452d-8315-7cf7f93abbe4/conversions/2f5c7436-0cbc-4ad8-91ed-42aea066e521-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fc952bb-ca07-452d-8315-7cf7f93abbe4/conversions/2f5c7436-0cbc-4ad8-91ed-42aea066e521-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by - Минск и Москва фиксируют рекордный товарооборот. О перспективных проектах спросим нашего посла в России - Поговорим о цифровизации на примере лесной отрасли. Как отследить путь древесины всего лишь с помощью одного клика - Сколько стоит деревянный дом построить? Гость в студии - о развитии фирменной торговли Минлесхоза