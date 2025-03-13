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Сфера интересов | Сколько стоит деревянный дом построить? О развитии фирменной торговли Минлесхоза

13.03.2025

- Минск и Москва фиксируют рекордный товарооборот. О перспективных проектах спросим нашего посла в России - Поговорим о цифровизации на примере лесной отрасли. Как отследить путь древесины всего лишь с помощью одного клика - Сколько стоит деревянный дом построить? Гость в студии - о развитии фирменной торговли Минлесхоза

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Сфера интересов | Сколько стоит деревянный дом построить? О развитии фирменной торговли Минлесхоза

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