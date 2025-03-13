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Сфера интересов | Сколько стоит деревянный дом построить? О развитии фирменной торговли Минлесхоза
13.03.2025
- Минск и Москва фиксируют рекордный товарооборот. О перспективных проектах спросим нашего посла в России - Поговорим о цифровизации на примере лесной отрасли. Как отследить путь древесины всего лишь с помощью одного клика - Сколько стоит деревянный дом построить? Гость в студии - о развитии фирменной торговли Минлесхоза
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Сфера интересов | Сколько стоит деревянный дом построить? О развитии фирменной торговли Минлесхоза13.03.2025
Сфера интересов | В Беларуси истекают сроки замены кассового оборудования12.03.2025
Сфера интересов | Новый механизм жилищного строительства - белорусам предложат уже готовое жилье11.03.2025
Сфера интересов | Электронная торговля - инструмент продвижения белорусских товаров10.03.2025
Сфера интересов | Работа над формулой справедливой цены продолжается06.03.2025
Сфера интересов | Экспортная стратегия белорусской промышленности05.03.2025
Сфера интересов | В Беларуси создадут систему для отслеживания добавленной стоимости товаров04.03.2025
Сфера интересов | Звонки в Россию по домашним тарифам03.03.2025
Сфера интересов | Беларусь и Свердловская область обсуждают создание новых промышленных проектов27.02.2025
Сфера интересов | Беларусь ставит рекорды в производстве молока26.02.2025
Сфера интересов | Беларусь наращивает присутствие в Африке25.02.2025
Сфера интересов | С 1 апреля в Беларуси появится базовый тариф на мобильную связь24.02.2025
Сфера интересов | Вклады в белорусских рублях доходнее, чем в долларах и евро20.02.2025
Сфера интересов | Онлайн разрешено продавать ювелирные изделия белорусского производства19.02.2025
Сфера интересов | ВВП Беларуси в январе вырос на 3,7%18.02.2025
Сфера интересов | Продовольственная выставка Gulfood в Дубае17.02.2025
Сфера интересов | О тенденциях на рынке труда13.02.2025
Сфера интересов | НАН: целевая стоимость белорусского электрокара - $25-30 тыс.12.02.2025
Сфера интересов | Беларусь и Пакистан наращивают сотрудничество11.02.2025
Сфера интересов | Рекордные показатели Минлесхоза. Что приносит отрасли самую хорошую выручку?10.02.2025
Сфера интересов | Сколько стоит деревянный дом построить? О развитии фирменной торговли Минлесхоза
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