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Сфера интересов | Турчин: об опорах в развитии экономики

19.03.2025

- Минэкономики подводит итоги работы. Два месяца года позади. Так что же ВВП? - Обсудим развитие предпринимательства. Новый премьер входит в одноименный совет - Защита прав потребителей. Есть у нас такой праздник! Чем омрачен этот день?

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Сфера интересов | Турчин: об опорах в развитии экономики

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