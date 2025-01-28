Сфера интересов | Успеть легализовать свой земельный участок. Почему лучше не ждать дедлайнов? 28.01.2025

- Опережающий рост инвестиций. Темпы вдвое выше. На чём держим фокус и во что вкладываем - основные цифры от профильного ведомства - Успеть легализовать свой участок. Почему лучше не ждать дедлайнов? Несколько примеров - в сюжете программы - Деловая активность растет. А что с площадями для бизнеса? Какая коммерческая недвижимость сейчас в цене? Узнаем у нашего эксперта