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Сфера интересов | Успеть легализовать свой земельный участок. Почему лучше не ждать дедлайнов?

28.01.2025

- Опережающий рост инвестиций. Темпы вдвое выше. На чём держим фокус и во что вкладываем - основные цифры от профильного ведомства - Успеть легализовать свой участок. Почему лучше не ждать дедлайнов? Несколько примеров - в сюжете программы - Деловая активность растет. А что с площадями для бизнеса? Какая коммерческая недвижимость сейчас в цене? Узнаем у нашего эксперта

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Сфера интересов | Успеть легализовать свой земельный участок. Почему лучше не ждать дедлайнов?

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