Сфера интересов | Утвержден Союзный бюджет - 2025 19.12.2024

- Визит Президента в Оман. Новые договоренности и стратегия на будущее. Узнаем, чем две страны интересны друг другу - Кадры - наше все. Как будет меняться подготовка будущих инженеров? Результаты большого совещания - Утвержден Союзный бюджет на следующий год. Почему важно инвестировать в технологии? Обсудим с экспертом