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Сфера интересов | В Беларуси истекают сроки замены кассового оборудования
12.03.2025
- Союзная промышленность в эпоху санкций. Не вместо, а вместе! Какие проекты жизненно важны для союзной экономики? В интервью программы - В Беларуси истекают сроки замены кассового оборудования. Расскажем, как идет процесс и почему МНС ратует не затягивать с апгрейдом? - Наше продовольствие на крупнейшей выставке Азиатско-Тихоокеанского региона. Покажем, что интересно Азии
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Сфера интересов | В Беларуси истекают сроки замены кассового оборудования
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