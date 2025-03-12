Сфера интересов | Первые выплаты по накопительной пенсии начнутся уже в этом году 06.02.2025

- Союзная промышленность в эпоху санкций. Не вместо, а вместе! Какие проекты жизненно важны для союзной экономики? В интервью программы - В Беларуси истекают сроки замены кассового оборудования. Расскажем, как идет процесс и почему МНС ратует не затягивать с апгрейдом? - Наше продовольствие на крупнейшей выставке Азиатско-Тихоокеанского региона. Покажем, что интересно Азии

Сфера интересов | В Беларуси истекают сроки замены кассового оборудования

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