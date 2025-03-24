- Для экономики настоящего и будущего готовят инженеров со школьной скамьи. Наш репортаж из Островца, где работает уникальный Атомкласс - В Беларуси продолжаются испытания своего электромобиля. Узнали, что под капотом нашей будущей "электрички" - Налоги со сверхдоходов. Как считают общую сумму и сколько уже белорусов подали декларации, ведь остаётся неделя

Сфера интересов | В Беларуси наблюдается высокая инвестактивность

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