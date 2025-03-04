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Сфера интересов | В Беларуси создадут систему для отслеживания добавленной стоимости товаров

04.03.2025

- Новая формула честной цены. Правительству дали месяц, чтобы доработать предложения. Что будет в основе? - Минпром рассчитывает на рост инвестиций. Расскажем о самых заметных проектах - Очередной удар по доллару. Минэкономики переводит арендную плату в рубли

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Сфера интересов | В Беларуси создадут систему для отслеживания добавленной стоимости товаров

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