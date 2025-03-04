3.60 BYN
3.24 BYN
3.40 BYN
Сфера интересов | В Беларуси создадут систему для отслеживания добавленной стоимости товаров
04.03.2025
- Новая формула честной цены. Правительству дали месяц, чтобы доработать предложения. Что будет в основе? - Минпром рассчитывает на рост инвестиций. Расскажем о самых заметных проектах - Очередной удар по доллару. Минэкономики переводит арендную плату в рубли
Выпуски
20 видео
Сфера интересов | В Беларуси создадут систему для отслеживания добавленной стоимости товаров04.03.2025
Сфера интересов | Звонки в Россию по домашним тарифам03.03.2025
Сфера интересов | Беларусь и Свердловская область обсуждают создание новых промышленных проектов27.02.2025
Сфера интересов | Беларусь ставит рекорды в производстве молока26.02.2025
Сфера интересов | Беларусь наращивает присутствие в Африке25.02.2025
Сфера интересов | С 1 апреля в Беларуси появится базовый тариф на мобильную связь24.02.2025
Сфера интересов | Вклады в белорусских рублях доходнее, чем в долларах и евро20.02.2025
Сфера интересов | Онлайн разрешено продавать ювелирные изделия белорусского производства19.02.2025
Сфера интересов | ВВП Беларуси в январе вырос на 3,7%18.02.2025
Сфера интересов | Продовольственная выставка Gulfood в Дубае17.02.2025
Сфера интересов | О тенденциях на рынке труда13.02.2025
Сфера интересов | НАН: целевая стоимость белорусского электрокара - $25-30 тыс.12.02.2025
Сфера интересов | Беларусь и Пакистан наращивают сотрудничество11.02.2025
Сфера интересов | Рекордные показатели Минлесхоза. Что приносит отрасли самую хорошую выручку?10.02.2025
Сфера интересов | Первые выплаты по накопительной пенсии начнутся уже в этом году06.02.2025
Сфера интересов | Кредитный портфель МСП по итогам 2024 года вырос почти на 40%05.02.2025
Сфера интересов | В Беларуси изменили условия предоставления арендного жилья04.02.2025
Сфера интересов | Белорусский экспорт услуг в Китай может вырасти на 15 процентов03.02.2025
Сфера интересов | Вслед за БПМ повышаются отдельные надбавки и выплаты30.01.2025
Сфера интересов | Беларусь входит в топ-40 стран с самой качественной питьевой водой29.01.2025
Сфера интересов | В Беларуси создадут систему для отслеживания добавленной стоимости товаров
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4d506d6-8766-41c5-878b-8c2d416a271b/conversions/8a411e05-198b-4fe0-9856-cc6bc54a4dfe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4d506d6-8766-41c5-878b-8c2d416a271b/conversions/8a411e05-198b-4fe0-9856-cc6bc54a4dfe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4d506d6-8766-41c5-878b-8c2d416a271b/conversions/8a411e05-198b-4fe0-9856-cc6bc54a4dfe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4d506d6-8766-41c5-878b-8c2d416a271b/conversions/8a411e05-198b-4fe0-9856-cc6bc54a4dfe-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.by- Новая формула честной цены. Правительству дали месяц, чтобы доработать предложения. Что будет в основе? - Минпром рассчитывает на рост инвестиций. Расскажем о самых заметных проектах - Очередной удар по доллару. Минэкономики переводит арендную плату в рубли