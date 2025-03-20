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Сфера интересов | В Минфине подвели итоги прошлого года и обозначили главное на 25-й

20.03.2025

- Обеспечить сбалансированность бюджета. В Минфине подвели итоги прошлого года и обозначили главное на 25-й - Беларусь вводит электронные визы для граждан из 67-ми стран. Какие ещё сервисы доступны онлайн - Наше рапсовое масло. Сколько потребляем сами и почему экспортные заявки только растут

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Сфера интересов | В Минфине подвели итоги прошлого года и обозначили главное на 25-й

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