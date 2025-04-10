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Сфера интересов | В январе - феврале внешнеторговый оборот Беларуси достиг почти 15-ти млрд долларов

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