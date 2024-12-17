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Сфера интересов | Валовой внутренний продукт Беларуси за 11 месяцев вырос на 3,9%

17.12.2024

- Устойчивый рост экономики - Вторсырьё или как заработать на переработке - Связь производства с обучением. Молодые кадры на Оршанском льнокомбинате

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Сфера интересов | Валовой внутренний продукт Беларуси за 11 месяцев вырос на 3,9%