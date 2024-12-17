Сфера интересов | Валовой внутренний продукт Беларуси за 11 месяцев вырос на 3,9% 17.12.2024

Сфера интересов | Парламентское собрание приняло бюджет Союзного государства на 2025 год 16.12.2024

Сфера интересов | В Беларуси полностью обновят кассовое оборудование 12.12.2024

Сфера интересов | Зарегистрировать недвижимость стало проще и удобнее 11.12.2024

Сфера интересов | 10.12.2024 10.12.2024

Сфера интересов | Праздничный шопинг 09.12.2024

Сфера интересов | Глава правительства о точках роста белорусской экономики 05.12.2024

Сфера интересов | В ноябре доллар укрепился к большинству валют мира на фоне выборов в США 04.12.2024

Сфера интересов | Один район - один проект 03.12.2024

Сфера интересов | В ЕАЭС работают над гармонизацией финансового рынка 02.12.2024

Сфера интересов | Беларусь и Пакистан усиливают взаимодействие во всех сферах 28.11.2024

Сфера интересов | На обновление трасс выделено 2 млрд 200 млн рублей 27.11.2024

Сфера интересов | Зеленое финансирование предоставляется на более выгодных условиях 26.11.2024

Беларусь активно наращивает свое присутствие на азиатском рынке 25.11.2024

Бизнес-по белорусски 21.11.2024

Белорусское льняное волокно впервые продано на экспорт через БУТБ 20.11.2024

В следующую пятилетку 90 старых котельных в Беларуси переведут на пеллеты 19.11.2024

Возможность легализовать самовольное строение продлили на 3 года 18.11.2024

Разработана концепция госпрограммы "Энергосбережение" на 2026-2030 годы 15.11.2024