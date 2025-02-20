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Сфера интересов | Вклады в белорусских рублях доходнее, чем в долларах и евро

20.02.2025

- Какой будет строительная отрасль через 10 лет? Стратегию развития стройкомплекса приняли в Беларуси - Беларусь выстраивает отношения с Эмиратами. Подписано соглашение о сотрудничестве с Фуджейрой - Сохранить и приумножить. Вклады в белорусских рублях доходнее, чем в долларах и евро. Какой сегодня выгодный процент?

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Сфера интересов | Вклады в белорусских рублях доходнее, чем в долларах и евро

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