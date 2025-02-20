Сфера интересов | Первые выплаты по накопительной пенсии начнутся уже в этом году 06.02.2025

- Какой будет строительная отрасль через 10 лет? Стратегию развития стройкомплекса приняли в Беларуси - Беларусь выстраивает отношения с Эмиратами. Подписано соглашение о сотрудничестве с Фуджейрой - Сохранить и приумножить. Вклады в белорусских рублях доходнее, чем в долларах и евро. Какой сегодня выгодный процент?

Сфера интересов | Вклады в белорусских рублях доходнее, чем в долларах и евро

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca84df02-3799-4bcb-9edd-49bb9755af61/conversions/660267e6-7791-4353-8797-bcbeda8ec4d9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca84df02-3799-4bcb-9edd-49bb9755af61/conversions/660267e6-7791-4353-8797-bcbeda8ec4d9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca84df02-3799-4bcb-9edd-49bb9755af61/conversions/660267e6-7791-4353-8797-bcbeda8ec4d9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca84df02-3799-4bcb-9edd-49bb9755af61/conversions/660267e6-7791-4353-8797-bcbeda8ec4d9-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by - Какой будет строительная отрасль через 10 лет? Стратегию развития стройкомплекса приняли в Беларуси - Беларусь выстраивает отношения с Эмиратами. Подписано соглашение о сотрудничестве с Фуджейрой - Сохранить и приумножить. Вклады в белорусских рублях доходнее, чем в долларах и евро. Какой сегодня выгодный процент?