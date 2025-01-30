Сфера интересов | Вслед за БПМ повышаются отдельные надбавки и выплаты 30.01.2025

- Растём быстрее, чем ожидали сами и чем предсказывают международные эксперты. Разберем успех в деталях - Вверх идут пособия, выплаты и надбавки. О новых решениях в поддержке людей - спросим в Минтруда - Белорусские санатории завершили год рекордными показателями. Узнаем, из каких стран едут к нам туристы