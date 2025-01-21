Сфера интересов | ВВП Беларуси последние 2 года прирастает на 4% 21.01.2025

- Как выполнены цели пятилетки? Подытожим! Минэкономики "оцифрует" важнейшие показатели - Инвестиции - в регионы! Как реализуют инициативу "Один район - один проект"? И какие производства появляются в глубинке? - Еще - съездили в Минский городской технопарк. Как идет реконструкция площадки? И почему таких парков будет больше?