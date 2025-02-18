Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Сфера интересовНовости экономикиПростая экономика

Сфера интересов | ВВП Беларуси в январе вырос на 3,7%

18.02.2025

- Мы за активную интеграцию в пятёрке. Беларусь участвует в первых евразийских кооперационных проектах - Минск открывает первый мультибрендовый центр в Орле - Шоколад, вафли и халва на любой вкус. Сфера интересов оценила рецептуру новинок

Выпуски

20 видео

Сфера интересов | ВВП Беларуси в январе вырос на 3,7%

Похожие программы