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Сфера интересов | Звонки в Россию по домашним тарифам

03.03.2025

- Звонки в Россию по домашним тарифам. Новые условия союзного роуминга - что нужно учитывать абонентам? - Впереди летний сезон, ждем гостей из многих стран, в том числе из Эмиратов. Как привлекаем туристов? - Наша энергонезависимость. Как этому способствует Белорусская АЭС?

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Сфера интересов | Звонки в Россию по домашним тарифам

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