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Сфера интересов | Звонки в Россию по домашним тарифам
03.03.2025
- Звонки в Россию по домашним тарифам. Новые условия союзного роуминга - что нужно учитывать абонентам? - Впереди летний сезон, ждем гостей из многих стран, в том числе из Эмиратов. Как привлекаем туристов? - Наша энергонезависимость. Как этому способствует Белорусская АЭС?
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Сфера интересов | Звонки в Россию по домашним тарифам
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