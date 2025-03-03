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- Звонки в Россию по домашним тарифам. Новые условия союзного роуминга - что нужно учитывать абонентам? - Впереди летний сезон, ждем гостей из многих стран, в том числе из Эмиратов. Как привлекаем туристов? - Наша энергонезависимость. Как этому способствует Белорусская АЭС?

Сфера интересов | Звонки в Россию по домашним тарифам

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