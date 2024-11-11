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Союзный роуминг. Интернет по домашним тарифам для белорусов в России уже со следующего года

11.11.2024

Союзный роуминг должен заработать с 1 марта 2025 года Белорусы покупают домики в деревне

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Союзный роуминг. Интернет по домашним тарифам для белорусов в России уже со следующего года