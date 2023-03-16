3.77 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
НовостныеИнтервьюТок-шоуРасследованияИнформационно-аналитическиеЭкономическиеХроникально-документальныеПознавательныеРазвлекательныеСпортивныеФильмыКонцертыВажные событияАрхив видеогалереи
АТН подготовило большой фильм, который потрясет своей откровенностью всех адептов "перамен".Тот самый
ТУТ.БАЙ, который считал себя образцом "объективного" СМИ, оказался ресурсом с жесткой внутренней цензурой и заказным контентом против действующей власти.
- Манипуляция фактами, вранье и установка на негатив.
- Как будоражили общество и разжигали протесты.
- Почему один из крупнейших интернет-порталов страны превратился в помойку и стал непосредственным координатором беспредела на улицах Беларуси.
О внутренней кухне рассказали бывшие сотрудники в фильме "Бай-бай, ТУТБАЙ".