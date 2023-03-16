АТН подготовило большой фильм, который потрясет своей откровенностью всех адептов "перамен".Тот самый ТУТ.БАЙ , который считал себя образцом "объективного" СМИ, оказался ресурсом с жесткой внутренней цензурой и заказным контентом против действующей власти.