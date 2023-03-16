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АТН подготовило большой фильм, который потрясет своей откровенностью всех адептов "перамен".Тот самый ТУТ.БАЙ, который считал себя образцом "объективного" СМИ, оказался ресурсом с жесткой внутренней цензурой и заказным контентом против действующей власти.

  • Манипуляция фактами, вранье и установка на негатив.
  • Как будоражили общество и разжигали протесты.
  • Почему один из крупнейших интернет-порталов страны превратился в помойку и стал непосредственным координатором беспредела на улицах Беларуси.

О внутренней кухне рассказали бывшие сотрудники в фильме "Бай-бай, ТУТБАЙ".