Война в Сирии. Как боевики уничтожали население и культуру? Глазами белоруса. Сирия. 3 серия

19.09.2024 11:43

Сирия - страна, где долгое время идёт война, где разрушены дома и инфраструктура, где по-прежнему отапливают жилища керосином, при этом в стране есть нефть и газ. Здесь стоят в очереди за хлебом и бензином, чтобы получить их по талонам. Мы покажем реальную Сирию. Но главное - познакомимся с юными сирийцами, которые другой свою родину и не видели. Вместе с ними мы отправимся в Беларусь, где они проведут свои лучшие каникулы.