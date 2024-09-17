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Сирия. Глазами белоруса
Война в Сирии. Как боевики уничтожали население и культуру? Глазами белоруса. Сирия. 3 серия
Сирия - страна, где долгое время идёт война, где разрушены дома и инфраструктура, где по-прежнему отапливают жилища керосином, при этом в стране есть нефть и газ. Здесь стоят в очереди за хлебом и бензином, чтобы получить их по талонам. Мы покажем реальную Сирию. Но главное - познакомимся с юными сирийцами, которые другой свою родину и не видели. Вместе с ними мы отправимся в Беларусь, где они проведут свои лучшие каникулы.
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