Герои Беларуси - символ мужества и гордости народа. Фильм | 2 серия

9 часов назад

Дарья Домрачева, Марина Василевская, Павел Мариев, Александр Дубко - их имена сияют в истории Беларуси, как золотая Звезда Героя. Это люди, чьи подвиги стали символом силы, преданности и гордости за свою страну. - Дарья Домрачева, первая женщина-Герой Беларуси из мира спорта, триумфатор Олимпиады в Сочи, пронесла имя Беларуси через мировые арены, став "белорусской ракетой" биатлона. - Марина Василевская, первая женщина-космонавт суверенной Беларуси, воплотила мечту нации, выполнив сложнейшую миссию на МКС и доказав, что для белорусов нет недосягаемых высот. - Павел Мариев, возродивший БелАЗ в трудные 90-е, превратил завод в мировой символ мощи и инженерного гения, укрепив гордость страны. - Александр Дубко, легендарный руководитель Гродненщины, спас регион от экономической пропасти, заложив фундамент независимой и сильной Беларуси. Герои Беларуси - это те, кто своим трудом, отвагой и верностью Родине создавал ее величие. Их истории вдохновляют нас ценить прошлое и строить будущее. О подвигах, мечтах и любви к Беларуси смотрите в фильме "Герои Беларуси".