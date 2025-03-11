"Я хочу быть звездой" Андрей Клок - человек, которого не страшат жизненные трудности. Он пишет песни и уверенно идет к своей мечте - стать популярным. Парень вырос в Ивенецком детском доме-интернате. С самого рождения Андрей не ходит. Но это не мешает ему жить полной жизнью. Это история о том, как не опускать руки, улыбаться этому миру несмотря ни на что и просто быть человеком. "БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?": мы продолжаем рассказывать о судьбах людей. Смотрите новую серию специального проекта.

Быть или не быть? | Отдохнем на том свете! История человека с неограниченными возможностями

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