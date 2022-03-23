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Замысловатые схемы, сценарии и каналы. Комитет госконтроля раскрывает факты о том, как и кто подпитывал протесты и экстремизм в Беларуси. Вскрыты и теперь под контролем финансовые потоки, которые рекой текли в Беларусь на организацию деструктивной деятельности.Причему каждого исполнителя были свои задачи - от поддержки оптимизма протестующих до написания нужных заказчику статей по белорусской повестке.

Координаторы протестной активности, не стесняясь, осуществляли прямое зарубежное финансирование в адрес граждан Республики Беларусь, используя свои личные счета.

Громкие факты пресечения нетривиальных схем - в фильме АТН "Деструктив PRO".