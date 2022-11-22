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Главной победе белорусского футбола в эти дни исполнилось 40 лет, но о ней и сейчас слагают легенды, а болельщики передают детали матчей чемпионского сезона из уст в уста.
В 1982 году минское "Динамо" выиграло золотые медали чемпионата СССР, обойдя европейских грандов - тбилисское и киевское "Динамо", московский "Спартак".Основу той команды составляли воспитанники белорусских школ футбола. Минчане показывали самый прогрессивный футбол, который и сейчас, даже спустя 40 лет,выглядит современным.
Увидеть картину сезона глазами главных героев предлагают создатели фильма "Динамо-82. Золотые. Искренние. Наши".