АК. Армия проклятых

Армия Крайова - военная структура, которая действовала на территории Западной Беларуси.Курировалась нелегитимным правительством в Лондоне при официальной поддержке Великобритании и США.Главная задача, которая ставилась перед АК, - вернуть границы Польши на период 1 сентября 1939 года. Для этого они сотрудничали с нацистами,сих поддержкой громили советских партизан, уничтожали деревни и терроризировали мирных людей.