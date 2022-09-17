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АК. Армия проклятых

17.09.2022

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АК. Армия проклятых

Армия Крайова - военная структура, которая действовала на территории Западной Беларуси.Курировалась нелегитимным правительством в Лондоне при официальной поддержке Великобритании и США.Главная задача, которая ставилась перед АК, - вернуть границы Польши на период 1 сентября 1939 года. Для этого они сотрудничали с нацистами,сих поддержкой громили советских партизан, уничтожали деревни и терроризировали мирных людей.

Мы покажем тех, кто воевал в АК, и тех, кто от них пострадал. Рассекреченные документы - весомый аргумент против исторических фейков.