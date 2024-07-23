Кто ответит за жестокость на границе? Десятки историй. Избитые, искалеченные и убитые.

Журналисты АТН изучили смертельно опасный маршрут через Польшу, Латвию и Литву и собрали жуткое портфолио на "нелюдей".

Польские пограничники получили разрешение открывать огонь, в то время как Беларусь призывает к диалогу. Мы обратились в международные организации. Будет ли ответ?