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НЕлюди

23.07.2024

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НЕлюди

Покажем истинное лицо цивилизованного мира!

Кто ответит за жестокость на границе? Десятки историй. Избитые, искалеченные и убитые.

Журналисты АТН изучили смертельно опасный маршрут через Польшу, Латвию и Литву и собрали жуткое портфолио на "нелюдей".

Жестокость, которую не оправдать - просто фашизм!

Польские пограничники получили разрешение открывать огонь, в то время как Беларусь призывает к диалогу. Мы обратились в международные организации. Будет ли ответ?