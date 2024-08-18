Громкие уголовные дела лихих 90-х | 80 лет минской милиции | СТРАЖИ СТОЛИЦЫ

Минской милиции — 80 лет.



Свой опыт и профессионализм столичные милиционеры пронесли сквозь долгие годы: послевоенный бандитизм, лихие 90-е, сложные нулевые. И сегодня эти компетенции уже наряду с современными технологиями стали крепчайшим сплавом для раскрытия даже самых сложных преступлений, и, конечно, охраны общественного порядка в столице нашей Родины.



К 80-летию минской милиции Агентство теленовостей подготовило документальный фильм.



История создания, становления и современность Главного управления внутренних дел Мингорисполкома. От классики оперативной деятельности — до современных видеосистем наблюдения с умным распознаванием лиц.