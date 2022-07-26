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Ирина. Великая сила гимнастики

26.07.2022

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Ирина. Великая сила гимнастики

Более 20 лет благодаря Ирине Лепарской белорусские гимнастки ни с одного чемпионата мира не возвращались без медали. Скажем больше: многих белорусская художественная гимнастика ассоциируется именно с Ириной Юрьевной.

Специально к юбилеюведущего тренера мира Агентство теленовостей подготовило фильм "Ирина. Великая сила гимнастики". Трогательные моменты, эксклюзивные кадры, воспоминания спортсменов и тренеров с мировым именем и, конечно же, поздравления в адрес именинницы. Приятного просмотра!