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Ирина. Великая сила гимнастики
26.07.2022
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21 видео
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Ирина. Великая сила гимнастики
Более 20 лет благодаря Ирине Лепарской белорусские гимнастки ни с одного чемпионата мира не возвращались без медали. Скажем больше: многих белорусская художественная гимнастика ассоциируется именно с Ириной Юрьевной.
Специально к юбилеюведущего тренера мира Агентство теленовостей подготовило фильм "Ирина. Великая сила гимнастики". Трогательные моменты, эксклюзивные кадры, воспоминания спортсменов и тренеров с мировым именем и, конечно же, поздравления в адрес именинницы. Приятного просмотра!