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Два месяца 2023 года показали значительный спад наркопреступлений, в которых фигурантами являются подростки.Не выявлено и фактов отравлений.
Однако, статистика прошлых лет не дает повода расслабиться. Каждая история, где наркотик едва не стал последним в жизни подростка, на особом счету у правоохранителей.Этих несовершеннолетних знают по именам. И каждая история - повод для анализа, выявления того, что стало спусковым механизмом.
Выяснить, чтобы не допуститьвновь - об этом фильм Агентства теленовостей "Дорога в пропасть".