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Какие амбициозные планы реализует Брестская таможня?
20.11.2024
В активной стадии находятся работы по строительству новой зоны ожидания в пункте таможенного оформления "Козловичи". Строительство самой большой зоны ожидания в Европе, рассчитанной на 800 машино-мест, планируется завершить уже в 2025 году. Общая площадь составит 15 га. Зона ожидания позволит навести порядок возле пунктов пропуска. Фуры будут стоять не у трассы, как раньше, а в специальных зонах. И еще один момент - создание комфортных условий пребывания на таможенной границе для дальнобойщиков. - Какие амбициозные планы сегодня реализует Брестская таможня? - Как проходила настройка исторического процесса по "перецепке и перегрузке" товаров, который стал ответом на западные санкции? - Кто такой человек в синей форме на границе?
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