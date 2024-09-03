Капитал на студентах. Как зарабатывали на выпускниках-бюджетниках, не желающих идти на отработку?

Распределиться по специальности и ни дня не работать. При этом за алиби для ВУЗа ещё и платить кредит нанимателю.

Белорусские силовики раскрыли нетривиальную схему, которая дала возможность махинаторам заработать. Заработать немалый капитал на выпускниках-бюджетниках, не желающих идти на отработку.

Достоверно установлено 200 таких студентов. И работа ведётся ещё по тысячи кандидатам на фиктивную отработку. Бизнес прикрыли. Бизнесмен под следствием.