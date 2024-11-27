Телефильм | Медицина или бизнес? Разоблачение мутных схем "Нового зрения" 27.11.2024

Приговор по делу "Нового зрения" озвучили накануне в Минском городском суде. Фактический собственник предприятия Олег Ковригин скрывается от правосудия, поэтому наказание назначено заочно - 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей и с лишением права занимать руководящие должности в течение 5 лет. Кроме того, в доход государства с Ковригина взыскано свыше 3 млн. рублей в счет возмещения ущерба, причиненного неуплатой налогов. Более 4 млн долларов за 10 лет - сумма, которую выплатили в конвертах сотрудникам медицинского центра "Новое зрение". И это лишь одно из преступлений, совершенных фактическим собственником предприятия Олегом Ковригиным.