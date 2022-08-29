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Молчание телят

29.08.2022

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Молчание телят

Комитет Госконтроля провел масштабную работу по пресечению махинаций с мясом, устранению посредников и серых схем бизнеса. За 2021 год и 4 месяца 2022-го коммерческие структуры экспортировали 70 тыс. тонн говядины, что составило 30 % от всего экспорта мясной продукции по стране!Одновременно отдельные госпредприятия испытывали сырьевое голодание...

Как показала проведенная спецоперация, многие частники действовали в ущерб национальным интересам, обеспечивая сырьем зарубежных мясопереработчиков. А в бизнесе использовали нетривиальные схемы уклонения от уплаты налогов.

На чем и как зарабатывала мясная мафия, расскажут журналисты АТН в фильме "Молчание телят".