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Молчание телят
29.08.2022
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21 видео
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Трудная дорога в космос12.04.2024
Молчание телят
Комитет Госконтроля провел масштабную работу по пресечению махинаций с мясом, устранению посредников и серых схем бизнеса. За 2021 год и 4 месяца 2022-го коммерческие структуры экспортировали 70 тыс. тонн говядины, что составило 30 % от всего экспорта мясной продукции по стране!Одновременно отдельные госпредприятия испытывали сырьевое голодание...
Как показала проведенная спецоперация, многие частники действовали в ущерб национальным интересам, обеспечивая сырьем зарубежных мясопереработчиков. А в бизнесе использовали нетривиальные схемы уклонения от уплаты налогов.
На чем и как зарабатывала мясная мафия, расскажут журналисты АТН в фильме "Молчание телят".