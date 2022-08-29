Молчание телят

Комитет Госконтроля провел масштабную работу по пресечению махинаций с мясом, устранению посредников и серых схем бизнеса. За 2021 год и 4 месяца 2022-го коммерческие структуры экспортировали 70 тыс. тонн говядины, что составило 30 % от всего экспорта мясной продукции по стране!Одновременно отдельные госпредприятия испытывали сырьевое голодание...