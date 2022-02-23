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Нирвана. Выстрел в сердце

23.02.2022

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Нирвана. Выстрел в сердце

Фильмо настоящем мужчине, верном товарище,сыне, муже и отце. "Нирвана" - это позывной офицера группы "А" Дмитрия Федосюка. Старший лейтенант погиб при исполнении осенью 2021 года. Убийство сотрудников (а жертв могло быть больше) планировали! Фильм раскроет подробности случившегося в тот роковой день и расскажет, каким был Дмитрий.