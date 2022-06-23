О массовом расстреле детей в Домачево на границе с Польшей напоминают монументы: один из них - с фигурами детей, улетающих в небо. Имена половины малышей до сих пор неизвестны. Съемочная группа Агентства теленовостейвосстановила трагическую историю Домачевского детского дома и жуткие события 1942-го. В фильме "Расстрелянное детство" - находки историков, свидетельства очевидцев, а также эксклюзивные интервью потомков выживших. Отдельные факты прозвучат впервые.