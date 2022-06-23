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Расстрелянное детство
23.06.2022
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21 видео
Расстрелянное детство23.06.2022
Беларусь выбирает себя04.12.2024
Контрразведка Беларуси против спецслужб Польши03.12.2024
Мутные схемы "Нового зрения"27.11.2024
Зеленый коридор20.11.2024
Центральный регион: хлебный край16.11.2024
От беспамятства к войне22.10.2024
Время рубля19.10.2024
Спортивный доктор10.10.2024
Ола, или по ком звонит колокол01.10.2024
Убийственный заговор. Цель - Лукашенко19.09.2024
Капитал на студентах03.09.2024
Стражи столицы18.08.2024
Совет Безопасности Республики Беларусь. 30 лет в одной команде05.08.2024
Государственный контроль03.08.2024
Inhumans23.07.2024
НЕлюди23.07.2024
40 лет в движении29.06.2024
Дети войны01.06.2024
Работает ОМОН (Гомель)29.04.2024
Трудная дорога в космос12.04.2024
Расстрелянное детство
Братская могила детей - что может быть страшнее?
О массовом расстреле детей в Домачево на границе с Польшей напоминают монументы: один из них - с фигурами детей, улетающих в небо. Имена половины малышей до сих пор неизвестны. Съемочная группа Агентства теленовостейвосстановила трагическую историю Домачевского детского дома и жуткие события 1942-го. В фильме "Расстрелянное детство" - находки историков, свидетельства очевидцев, а также эксклюзивные интервью потомков выживших. Отдельные факты прозвучат впервые.