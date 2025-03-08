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Родина-мать — фильм памяти матери-героине А.Ф.Куприяновой
08.03.2025
Великая суровая Отечественная война. Она показала всему народу, всему миру, в чём сила советской матери. ▪️Это она — женщина-мать — может так сильно любить и жалеть, согревать теплом, быть чуткой и тут же мужественно встать на защиту своей отчизны. ▪️Это она — женщина мать — ценой своей жизни спасает своих детей, отдавая им последний кусок хлеба, последнюю крошку. ▪️Это она — женщина мать — никогда не падает духом, подбадривая своих детей, и твердо верит в победу. ▪️Это она — женщина-мать — собирает детей в дорогу и своими руками отдаёт их на защиту Родины, а может быть и на смерть...
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20 видео
Родина-мать — фильм памяти матери-героине А.Ф.Куприяновой08.03.2025
В поисках мира! Неизвестные подробности Минских переговоров | 10 лет Нормандской четверке11.02.2025
Беларусь выбирает себя04.12.2024
Контрразведка Беларуси против спецслужб Польши03.12.2024
Мутные схемы "Нового зрения"27.11.2024
Зеленый коридор20.11.2024
Центральный регион: хлебный край16.11.2024
От беспамятства к войне22.10.2024
Время рубля19.10.2024
Спортивный доктор10.10.2024
Ола, или по ком звонит колокол01.10.2024
Убийственный заговор. Цель - Лукашенко19.09.2024
Капитал на студентах03.09.2024
Стражи столицы18.08.2024
Совет Безопасности Республики Беларусь. 30 лет в одной команде05.08.2024
Государственный контроль03.08.2024
Inhumans23.07.2024
НЕлюди23.07.2024
40 лет в движении29.06.2024
Дети войны01.06.2024
Родина-мать — фильм памяти матери-героине А.Ф.Куприяновой
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