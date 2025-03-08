Великая суровая Отечественная война. Она показала всему народу, всему миру, в чём сила советской матери. ▪️Это она — женщина-мать — может так сильно любить и жалеть, согревать теплом, быть чуткой и тут же мужественно встать на защиту своей отчизны. ▪️Это она — женщина мать — ценой своей жизни спасает своих детей, отдавая им последний кусок хлеба, последнюю крошку. ▪️Это она — женщина мать — никогда не падает духом, подбадривая своих детей, и твердо верит в победу. ▪️Это она — женщина-мать — собирает детей в дорогу и своими руками отдаёт их на защиту Родины, а может быть и на смерть...

Родина-мать — фильм памяти матери-героине А.Ф.Куприяновой

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