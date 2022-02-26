3.32 RUB
3.52 USD
3.71 EUR
НовостныеИнтервьюРасследованияТок-шоуИнформационно-аналитическиеЭкономическиеПознавательныеХроникально-документальныеРазвлекательныеСпортивныеВажные событияФильмыКонцертыАрхив видеогалереи
С чего начинается Родина
26.02.2022
Выпуски
21 видео
С чего начинается Родина26.02.2022
ЦИК Беларуси - 35 лет! Подробности президентских выборов04.12.2024
Спецслужбы Польши вербуют белорусов. Как это происходит на практике: задания, суммы и последствия03.12.2024
Телефильм | Медицина или бизнес? Разоблачение мутных схем "Нового зрения"27.11.2024
Какие амбициозные планы реализует Брестская таможня?20.11.2024
Достижения и социально-экономическое развитие Минской области. Центральный регион: хлебный край16.11.2024
Музею истории Великой Отечественной войны - 80 лет. От беспамятства к войне22.10.2024
Символ суверенитета: белорусской валюте 30 лет! | Секреты Центрального хранилища Национального банка19.10.2024
Как РНПЦ спорта стал оплотом здоровья белорусских атлетов? Спортивный доктор10.10.2024
Убийство миллионов! Кто и как осуществлял геноцид во время войны?01.10.2024
Покушение на Президента Беларуси | План свержения власти | Убийственный заговор. Цель - Лукашенко19.09.2024
Капитал на студентах. Как зарабатывали на выпускниках-бюджетниках, не желающих идти на отработку?03.09.2024
Громкие уголовные дела лихих 90-х | 80 лет минской милиции | СТРАЖИ СТОЛИЦЫ18.08.2024
Совет Безопасности Республики Беларусь. 30 лет в одной команде05.08.2024
Государственный контроль03.08.2024
Inhumans23.07.2024
НЕлюди23.07.2024
40 лет в движении29.06.2024
Дети войны: о страшных событиях, заставивших рано повзрослеть целое поколение01.06.2024
Работает ОМОН (Гомель)29.04.2024
Трудная дорога в космос12.04.2024
С чего начинается Родина
Историядлиной в Независимостьи непростой путь становления, который прошла Беларусь после развала Советского Союза.
В четвертое десятилетие своей независимости Беларусь вступаеткак состоявшееся государство. Без романтических иллюзий 1990-х и хронических проблем 2000-х, без попыток нравиться всем, жертвуя национальными интересами.Это не просто экскурс в историю, это воспоминания известных людей о непростых временах, которые довелось пережить белорусам.
Обо всем этом - в фильме АТН "С чего начинается Родина".