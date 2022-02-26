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С чего начинается Родина

26.02.2022

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С чего начинается Родина

Историядлиной в Независимостьи непростой путь становления, который прошла Беларусь после развала Советского Союза.

В четвертое десятилетие своей независимости Беларусь вступаеткак состоявшееся государство. Без романтических иллюзий 1990-х и хронических проблем 2000-х, без попыток нравиться всем, жертвуя национальными интересами.Это не просто экскурс в историю, это воспоминания известных людей о непростых временах, которые довелось пережить белорусам.

Обо всем этом - в фильме АТН "С чего начинается Родина".