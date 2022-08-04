Санкции для народа. 1-я серия

Съемочная группа Агентства теленовостей объехала Брестскую область - это начало нового телевизионного проекта.



В объективе камеры - частные предприятия, работники которых оказались втянуты в грязную игру давно сбежавших из Беларуси. Мы покажем скрытые страхи тех, кто громче кричит "введите санкции!" и про себямолит "только не ассоциируйте со мной!".



Это будут откровения индивидуальных предпринимателей, их работников и семей.Они решились открыто рассказать свои истории, чтобы вы сами сделали выводы.

