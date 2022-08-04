RU
BY
ENG

3.41 RUB

3.42 USD

3.56 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
НовостныеИнтервьюРасследованияТок-шоуЭкономическиеИнформационно-аналитическиеПознавательныеХроникально-документальныеСпортивныеРазвлекательныеКонцертыВажные событияФильмыАрхив видеогалереи
Принятый вызовЗа паству и отечествоКруто ты попал на FMПартизанский рубежВосставшие на святоеПлеяда победителейПандемияФильмы Оливера СтоунаОперация БагратионБез срока давностиСирия. Глазами белорусаБыть или не быть

Санкции для народа. 1-я серия

04.08.2022

Выпуски

21 видео

Санкции для народа. 1-я серия

Съемочная группа Агентства теленовостей объехала Брестскую область - это начало нового телевизионного проекта.

В объективе камеры - частные предприятия, работники которых оказались втянуты в грязную игру давно сбежавших из Беларуси. Мы покажем скрытые страхи тех, кто громче кричит "введите санкции!" и про себямолит "только не ассоциируйте со мной!".

Это будут откровения индивидуальных предпринимателей, их работников и семей.Они решились открыто рассказать свои истории, чтобы вы сами сделали выводы.