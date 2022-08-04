Санкции для народа. 1-я серия

Погода в Беларуси
Брест2°
Гомель2°
Витебск1°
Могилев1°
Гродно1°
Минск1°
Минск
1°
04.08.2022
Выпуски
21 видео
Съемочная группа Агентства теленовостей объехала Брестскую область - это начало нового телевизионного проекта.
В объективе камеры - частные предприятия, работники которых оказались втянуты в грязную игру давно сбежавших из Беларуси. Мы покажем скрытые страхи тех, кто громче кричит "введите санкции!" и про себямолит "только не ассоциируйте со мной!".
Это будут откровения индивидуальных предпринимателей, их работников и семей.Они решились открыто рассказать свои истории, чтобы вы сами сделали выводы.