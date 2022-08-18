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Санкции для народа. 3-я серия

18.08.2022

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Санкции для народа. 3-я серия

  • Как страдают пенсионеры и пациенты больниц, у которых нет времени ждать.

  • Сколькими жизнями ЕС готов жертвовать и кто в итоге за все это ответит?

  • Какой водой травят прибалтов, лишь бы не покупать белорусские соли для очистки.

Обо всем этом - в новом выпуске проекта "Санкции для народа".