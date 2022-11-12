8 лет в Донбассе под бомбежками погибают ни в чем не повинные люди.Увидеть, каким на самом деле может быть мир, они смогли в Беларуси благодаря фонду паралимпийца Алексея Талая. Второй год к нам приезжают оздоравливаться дети Донбасса.