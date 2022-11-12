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Беларусь была и остается дружелюбной страной, готовой всегда протянуть руку помощи соседям!
8 лет в Донбассе под бомбежками погибают ни в чем не повинные люди.Увидеть, каким на самом деле может быть мир, они смогли в Беларуси благодаря фонду паралимпийца Алексея Талая. Второй год к нам приезжают оздоравливаться дети Донбасса.
Каково это -жить в страхе за свою жизнь и за жизнь близких?Истории тех, кто привык выживать, - в фильме "Шанс на детство".