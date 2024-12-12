Глазами белоруса. Сирия (4-я серия) 12.12.2024

С 27 ноября стремительно развиваются события в Сирии. И возникает много вопросов: "Почему так?", "Почему сегодня?". Анастасия Бенедисюк была в Сирии ещё в августе 2024 года, но картина кардинально меняется. И проект "Сирия. Глазами белоруса" превратился в новый проект, где мы расскажем о том, чем живет эта восточная страна сегодня. Эксперты и политологи постараются ответить на главный вопрос: "Кому выгодно"? Соберем известное и подтвержденное, а выводы пусть каждый сделает сам.