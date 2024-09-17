Глазами белоруса. Сирия (1-я серия) 17.09.2024

Сирия - страна, где долгое время идёт война, где разрушены дома и инфраструктура, где по-прежнему отапливают жилища керосином, при этом в стране есть нефть и газ. Здесь стоят в очереди за хлебом и бензином, чтобы получить их по талонам. Мы покажем реальную Сирию. Но главное - познакомимся с юными сирийцами, которые другой свою родину и не видели. Вместе с ними мы отправимся в Беларусь, где они проведут свои лучшие каникулы.